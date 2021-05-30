За сутки 58 жителей Карелии заразились COVID-19, трое коронавирусных больных скончались

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47317 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 73-летний житель Беломорска, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 85-летняя жительница Пудожа, в Беломорской ЦРБ скончался 63-летний житель Лоухи. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 549 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 58 жителей республики. Все 58 человек — заболевшие, из них 11 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47317 человек.

Выздоровели 45521 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 58 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7705,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3450,4 случая, по Северо-Западу — 6005,7.