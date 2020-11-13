За сутки ученики девяти классов школ Карелии и воспитанники десяти групп детсадов ушли на карантаин из-за коронавируса

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом детей в образовательных и дошкольных учреждениях Карелии рассказал Артур Парфенчиков.
Как написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, за минувшую неделю из-за случаев коронавируса на дистанционное обучение выведены:
1 класс петрозаводской школы № 3
1 класс петрозаводской школы№ 39
2 класса Лицея № 13
1 класс Державинского лицея
1 класс Гимназии № 30
1 класс Ломоносовской гимназии
1 класс Спасогубской школы и 1 класс Шокшинской школы выведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ.
Также из-за случаев коронавируса на карантин выведены:
1 группа детского сада № 20 Кондопоги
4 группы детского сада "Березка" Костомукши
1 группа детского сада "Сказка" Костомукши
2 группы детского сада "Кораблик" в Костомукше и 2 группы сортавальского детского сада № 23 выведены на карантин из-за ОРВИ.
Напомним, что Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.
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