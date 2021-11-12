За сутки в Карели 42 ребенка заразились коронавирусом, 78 выздоровели

За минувшие сутки коронавирус поразил 42 ребенка в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 23 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 42 несовершеннолетних в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9708.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 78 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 9248.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 273 человека, зарегистрировано три смерти, выздоровел 249 пациент.