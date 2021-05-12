За сутки в Карелии 11 детей заразились коронавирусом

В Карелии зафиксирован скачок заболеваемости COVID-19 у несовершеннолетних.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 13 мая, в Карелии зарегистрировано 4302 ребенка, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 12 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4291, 11 мая количество заболевших было таким же, как и 12, – 4291.

За сутки коронавирус выявлен у 11 несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 46 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 46297 человек. Выздоровели – 44458. Умерли 502 пациента.