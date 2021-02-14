За сутки в Карелии 15 человек, заболевших пневмонией, попали в больницы

О ситуации с заболеванием внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 15 человек.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4843 пациента, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.