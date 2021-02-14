За сутки в Карелии 15 человек, заболевших пневмонией, попали в больницы

О ситуации с заболеванием внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.
За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 15 человек.
Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4843 пациента, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
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