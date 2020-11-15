За сутки в Карелии 27 детей заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 15 ноября по статистике в Карелии был 10341 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1077 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 16 ноября, – уже 10609 ковидных больных, из которых 1104 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 27 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончался от коронавируса и 268 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 10609 человек. Выздоровел 5171 пациент. Умерли 72 пациента.