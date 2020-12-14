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За сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом

Новости. Общество
10:02, 15 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2234 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 14 декабря по статистике в Карелии было 21606 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2193 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 15 декабря, – уже 21946 ковидных больных, из которых 2234 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 41 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли два пациента, 340 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21946человек. Выздоровели – 13988 . Умерли 129 пациентов.

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