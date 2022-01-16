За сутки в Карелии 4 человека умерли от ковида и 131 заразился опасным вирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 17 января в Карелии зарегистрированы 92523 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11115 детей.

За прошедшие сутки выявлен 131 инфицированный (5 - дети), из них непривитых – 122 (93,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 584 пациента, в состоянии средней тяжести – 515 человек, в тяжёлом – 63 (из них непривитых - 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88372 человека, за последние сутки – 209.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1260 человек.