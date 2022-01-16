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16.01.2022 17:56

За сутки в Карелии 4 человека умерли от ковида и 131 заразился опасным вирусом

Новости. Общество
09:27, 17 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 17 января в Карелии зарегистрированы 92523 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11115 детей.

За прошедшие сутки выявлен 131 инфицированный (5 - дети), из них непривитых – 122 (93,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 584 пациента, в состоянии средней тяжести – 515 человек, в тяжёлом – 63 (из них непривитых - 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88372 человека, за последние сутки – 209.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1260 человек.

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Комментарии

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Мотя
2022-01-17 10:16:50
Офигели что ли в минздраве ?? Лечить то когда начнут , а не заниматься болтовнёй ВКонтакте .
Добрый
2022-01-17 10:00:19
Когда лечить то научитесь!? В соседней Финляндии ,по всей стране, 12 человек умерли за месяц, у нас , в одной Карелии,по 120 в месяц уходят!!!
Гость
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