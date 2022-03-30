За сутки в Карелии 69 человек заразились коронавирусом и один ковидный больной умер

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в Минздраве республики.

На 20 апреля в Карелии зарегистрированы 133400 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17479 детей.

За прошедшие сутки выявлены 69 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 52 (75,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 307 пациентов, в состоянии средней тяжести — 267 человек, в тяжёлом — 35 (из них непривитых — 35).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130530 человек, за последние сутки — 115.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1491 человека.