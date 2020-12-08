За сутки в Карелии коронавирусом заразились рекордное количество детей

За минувшие 24 часа в Карелии COVID-19 заразились 72 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 8 декабря по статистике в Карелии было 19208 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1974 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 9 декабря, – уже 19641 ковидный больной, из которых 2046 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 72 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 1 человек скончался от коронавируса и 433 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 19641 человек. Выздоровели – 11963. Умерли 118 пациентов.