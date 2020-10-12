За сутки в Карелии один человек умер и 79 инфицированы коронавирусом

О ситуации с заболеванием COVID-19 в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: 57-летний житель поселка Кварцитный Прионежского района, имевший сопутствующие заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Из этого числа заболевших - 43 человека, из них 10 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 43 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, село Деревянное – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Олонце – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Пудожском районе – 1 человек (деревня Каршево), в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 1), в Лоухи – 2 человека, в Пряже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 1 человек (поселок Пиндуши).

Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 13, в Лоухском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 778,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 894,3 случая, по Северо-Западу – 1000,5.