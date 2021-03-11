За сутки в Карелии один человек умер от пневмонии, 11 заболели

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Так, 11 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, один больной скончался – умер 84-летний мужчина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 у него был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5239 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.