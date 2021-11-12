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За сутки в Карелии у 30 детей обнаружили коронавирус

Новости. Общество
09:46, 17 Декабря 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Общее число детей, заразившихся коронавирусом, в Карелии составило 10668.

По данным на 17 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 30 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10668. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 32 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10552.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 197 инфицированных, выздоровел 211 человек, зарегистрировано четыре смерти.

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