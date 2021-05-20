За сутки в Карелии выгорело более 17 гектаров леса

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 3 лесных пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

В Муезерском районе пожар ликвидирован на площади 5,5 га, в Беломорском районе — 0,2 га, в Кондопожском районе пожар обнаружен на площади 12 га, на утро 21 мая лесной пожар локализован, сейчас площадь пожара составляет 23 га.

В тушении лесных пожаров задействованы силы АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» и привлеченных организаций.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 12 лесных пожаров на общей площади 29,9 га.

В прошлом году на эту дату произошло 7 лесных пожаров на площади 49,2 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8814-2-55-55-80.

Основные правила пожарной безопасности в лесах

Согласно пункту 8 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 (Правила), в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова (т. е. в период пожароопасного сезона) в лесах запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

Кроме того, согласно пункту 11 Правил запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.