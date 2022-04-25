За сутки в Карелии выявлено 40 инфицированных коронавирусом — зараза не отступает

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказал глава Минздрава республики на своей странице в соцсети.

На 5 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134333 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17623 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 40 инфицированных (13 — дети), из них непривитых — 32 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 274 пациента, в состоянии средней тяжести — 249 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131817 человек, за последние сутки — 66.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1499 человек.