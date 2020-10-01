Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за вами
01.10.2020 22:00
Биологи обнаружили змей, которые нападают на жертв, вспарывают брюхо и пожирают их изнутри 1
01.10.2020 23:30
Бывший адвокат Ефремова облит фекалиями в центре Москвы 2
01.10.2020 21:30
Работодателям Карелии рекомендовано перевести своих сотрудников на удаленный режим работы 2
01.10.2020 12:07
Госавтоинспекция наказала водителя внедорожника, нарушившего ПДД на главной площади Петрозаводска 6
01.10.2020 19:13

За сутки в Карелии выявлено 72 новых случая коронавируса

Новости. Общество
11:53, 02 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

72 человека за минувшие сутки инфицированы COVID-19 в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из 72-х заболели 29 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести. Больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе, требующем подключения к ИВЛ, за сутки в медучреждения не поступало, сообщили в оперштабе.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 40 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кондопоге – 7 человек, в Прионежском районе – 14 человек (село Заозерье – 3, деревня Ужесельга – 3, поселок Мелиоративный – 1, ст. Деревянка – 1, ст. Шуйская – 3, деревня Половина (СНТ "Белое") – 1, поселок Кварцитный – 1, поселок Новая Вилга – 1), в Лоухи – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (деревня Виданы и поселок Пряжа), в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск, село Сумпосад, поселок Золотец), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Куликово и Элисенваара).

Выздоровели еще 43 человека: в Петрозаводске – 40, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском – 1.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 672,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 807,7 случая, по Северо-Западу – 826,4.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4132 случая коронавируса, заболели 638 человек, госпитализированы 166 пациентов, умерли 37 человек.

Напомним, накануне количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии увеличилось на 63 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста

Аналитика

01.10.2020 10:05
Капитал
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 17
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»