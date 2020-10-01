За сутки в Карелии выявлено 72 новых случая коронавируса

72 человека за минувшие сутки инфицированы COVID-19 в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из 72-х заболели 29 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести. Больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе, требующем подключения к ИВЛ, за сутки в медучреждения не поступало, сообщили в оперштабе.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 40 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кондопоге – 7 человек, в Прионежском районе – 14 человек (село Заозерье – 3, деревня Ужесельга – 3, поселок Мелиоративный – 1, ст. Деревянка – 1, ст. Шуйская – 3, деревня Половина (СНТ "Белое") – 1, поселок Кварцитный – 1, поселок Новая Вилга – 1), в Лоухи – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (деревня Виданы и поселок Пряжа), в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск, село Сумпосад, поселок Золотец), в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Куликово и Элисенваара).

Выздоровели еще 43 человека: в Петрозаводске – 40, в Сортавальском районе – 2, в Прионежском – 1.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 672,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 807,7 случая, по Северо-Западу – 826,4.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4132 случая коронавируса, заболели 638 человек, госпитализированы 166 пациентов, умерли 37 человек.

Напомним, накануне количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии увеличилось на 63 человека.