За сутки в Карелии заразились коронавирусом 18 детей и 23 выздоровели

За минувшие 24 часа в Карелии выздоровели от коронавируса 23 ребенка, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 21 июля, в Карелии зарегистрированы 5258 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 18 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 23 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4757.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 54272 жителя Карелии, 692 из них умерли. Выздоровели 50596 человек.