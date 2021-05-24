За сутки в Карелии заразились коронавирусом 62 человека и умерли еще трое ковидных пациентов

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 534 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 83-летний житель Сортавалы, в Госпитале для ветеранов войн умер 69-летний житель деревни Листнаволок Кондопожского района, в Республиканской инфекционной больнице вирус забрал 83-летнего кондопожанина. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 534 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 62 человек. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46967 человек.

Выздоровели 45140 человек, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7648,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3413,9 случая, по Северо-Западу – 5949,8.