890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты "Диссернета" нашли в диссертации зампрокурора Карелии Василия Шевченко 70 страниц плагиата 15
15.05.2020 15:01
Большой дом сгорел в поселке Карелии (ФОТО) 2
15.05.2020 19:42
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ
15.05.2020 21:00

За сутки в Карелии зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

Новости. Общество
08:46, 16 Мая 2020
фото: Минздрав Карелии
Загрузка...

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике составило 215.

Как сообщили в Оперативном штабе Карелии, за сутки подтверждено 13 новых случаев коронавируса: 8 человек заболели в Петрозаводске, 1 человек– в поселке Пяозерский Лоухского района, 1 человек - в Суоярви, 1 человек – в Олонце, 2 человека – в деревне Киндасово Пряжинского района.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 35 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 179,1 случая, по Северо-Западу - 130,2.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Карелии составило 215 человек. Выздоровело 72 человека.

В настоящее время на самокарантине находятся 5832 человека, 25 человек – в местах обсервации.

За сутки сделано 744 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов – 25554.  

В Карелии скончался один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-16 11:12:43
Роснефть в убытках,Газпром в убытках,кто теперь будет содержать комарилью обнулителей и олигархов?
Вася
2020-05-16 10:24:25
Вот оно какое плато, чудо чудное, диво дивное,
кир
2020-05-16 10:46:00
Вася, заткнись, сделай милость. И без тебя тошно. Зря написал, не поможет. Пусть хоть знает, что не в радость его болезненные испражнения. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»