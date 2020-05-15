За сутки в Карелии зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике составило 215.

Как сообщили в Оперативном штабе Карелии, за сутки подтверждено 13 новых случаев коронавируса: 8 человек заболели в Петрозаводске, 1 человек– в поселке Пяозерский Лоухского района, 1 человек - в Суоярви, 1 человек – в Олонце, 2 человека – в деревне Киндасово Пряжинского района.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 35 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 179,1 случая, по Северо-Западу - 130,2.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Карелии составило 215 человек. Выздоровело 72 человека.

В настоящее время на самокарантине находятся 5832 человека, 25 человек – в местах обсервации.

За сутки сделано 744 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов – 25554.

В Карелии скончался один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.