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За сутки в Карелии зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом у детей

Новости. Общество
10:07, 14 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 13 ноября по статистике в Карелии было 9630 инфицированных коронавирусом, среди которых 1017 ребенка.

По состоянию на сегодняшний день, 14 ноября, – уже 9988 ковидных больных, из которых 1053 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 36 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии один человек скончался от коронавируса и 358 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 9988 человек. Выздоровели – 5057. Умерли 67 пациентов.

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