За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

Скончалась петрозаводчанка и два жителя районов Карелии, сообщили в оперштабе.

За минувшие 24 часа в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались 80-летняя жительница Кеми и 55-летний житель деревни Рыпушкалицы Олонецкого района, в Республиканской инфекционной больнице умерла 85-летняя петрозаводчанка. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число пациентов с коронавирусом, умерших в Карелии, на 16 декабря составило 132 человека.

Инфицированы за время пандемии 22287 человек, выздоровели 14406.