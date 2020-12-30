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За сутки в России 28922 больных коронавирусом выздоровели и встретят Новый год не в больнице

Новости. Общество
11:40, 31 Декабря 2020
фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"
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Общее число выписанных пациентов выросло в России до 2 554 340 человек, сообщил оперштаб РФ.

За последние сутки в России выявлено 27 747 случаев COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в России составляет 3 159 297 человек.

Общее число выписанных пациентов выросло в России до 2 554 340 человек, за сутки выписаны по выздоровлению – 28922 пациентов.

Летальных случаев за все время: 57 019, за сутки от коронавируса скончались 593 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 445 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 31 декабря остаются 663 186 человек.

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