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За сутки в России 5 394 человека заболели коронавирусом и 3 420 пациентов выздоровели

Новости. Общество
11:15, 03 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Всего в Российской Федерации зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в России за время пандемии выздоровели 653 593 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 3 420 человек.

Летальных случаев за все время: 14 207. За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 236 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаётся 252 403 человека.

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Комментарии

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новый
2020-08-03 12:26:16
Замечено, что либерастнутая шелупонь не использует в своих погонялах кириллицу. Совпадение ? Не думаю. Просто ихним заокеанским хозяевам так легче ориентироваться в начислении печенюшек.
zanoza
2020-08-03 12:01:21
Вроде как пандемия снижается,но так ли это на самом деле, покажет будущее.
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