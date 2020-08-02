За сутки в России 5 394 человека заболели коронавирусом и 3 420 пациентов выздоровели

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в России за время пандемии выздоровели 653 593 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 3 420 человек.

Летальных случаев за все время: 14 207. За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 236 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 августа остаётся 252 403 человека.