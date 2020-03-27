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За сутки в России 582 человека заразились коронавирусом

Новости. Общество
14:03, 04 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович
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За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.

Это на 19 случаев меньше, чем накануне. Число заразившихся за сутки снижается второй день подряд, отмечают "РИА Новости".

Всего в России зафиксирован 4731 случай COVID-19.

Новых заболевших выявили в 32 регионах. Больше всего их в Москве — 434 (а в целом в столице насчитывается 3357 заболевших). При этом 67 пациентов — люди старше 65 лет, а 14 — дети.

Еще 49 случаев отмечено в Московской области. В Санкт-Петербурге заболели 15 человек, в Брянской области — 12, в Ивановской области — десять, в остальных регионах — от одного до шести новых случаев заражения.

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