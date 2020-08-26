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За сутки в России излечилось от коронавируса больше человек, чем заболело

Новости. Общество
10:47, 27 Августа 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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В России за минувшие сутки выявлено 4 711 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 975 576 человек.

Выздоровели за время пандемии в России 792 561 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6 411 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16 804, за последние сутки подтвержден 121 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 35,4 млн тестов на коронавирус, за сутки - 295 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 августа остаются 211 410 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-27 12:07:21
Был птичий грипп, свиной грипп, теперь эта корона. И что? И ничего. Люди в магазине относятся спокойно. Просто, Россия, широко раскрыв рот и выпучив глаза, тоже хочет быть в мировом тренде и необоснованно нагнетает обстановку.
zanoza
2020-08-27 11:42:40
Как может больной излечиться за сутки от Ковид?
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