890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

За сутки в России от коронавируса скончались 1226 больных

Новости. Общество
12:19, 01 Декабря 2021
фото: © AP Photo / Craig Ruttle

Новости партнеров

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 276 419 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 декабря, за сутки в России подтверждено 1 226 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 276 419 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 350 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 669 718 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 364 932.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 679 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 декабря остаются 1 757 300 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы две смерти от ковида.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

30.11.2021 15:19
Обществоведение
«Издевательство над правосудием» 13
Борцы с «Невским пассажем» в Петрозаводске готовы пойти на коллективную голодовку.
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
26.11.2021 12:13
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»