За сутки в России от коронавируса скончались 1226 больных

Всего с начала эпидемии от COVID-19 умерли 276 419 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 декабря, за сутки в России подтверждено 1 226 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 276 419 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 350 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 669 718 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 364 932.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 679 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 декабря остаются 1 757 300 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы две смерти от ковида.