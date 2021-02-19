За сутки в России от коронавируса скончались 480 человек

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 82 876, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 12 953 случая COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 151 984 человека.

Выздоровели 3 697 433 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 484 человека.

Летальных случаев за все время: 82 396, за минувшие сутки зарегистрировано 480 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 108,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 365 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 февраля остаются 597 442 человека.