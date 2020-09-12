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За сутки в России подтверждено 5449 случаев COVID-19

Новости. Общество
12:51, 13 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Новые случаи коронавируса выявлены в 84 российских регионах.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 5 449 новых случаев коронавируса, среди вновь выявленных случаев 23,5% без клинических проявлений.

По количеству заболевших лидируют Москва (650 человек), Санкт-Петербург (206 человек) и Московская область (166 человек).

Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждены 94 летальных случая. За весь период по России умерли 18 578 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 2 690 человек, а за все время пандемии  – 876 225.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки выявлено 16 новых случаев СOVID-19.

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