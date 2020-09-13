За удар поленом по знакомому житель Карелии может получить 10 лет тюрьмы

В Олонецком районе перед судом предстанет 39-летний мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя деревни Куйтежа.

Установлено, что в апреле 2020 года 39-летний мужчина на одной из улиц деревни в ходе возникшего конфликта ударил своего занкомого деревянным поленом и избил кулаками. В результате телесные повреждения, которые получил оппонент, в ходе медицинской экспертизы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Кроме того, прокурором района предъявлено исковое заявление в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики о взыскании с обвиняемого стоимости затрат на лечение потерпевшего в размере более 230 000 рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Олонецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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