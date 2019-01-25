За вечер в районах Карелии произошло три пожара

По сообщению МЧС пожары произошли 24 января в Пудожском, Лахденпохском и Кондопожском районах.

В 16.53 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в п. Гирвас на ул. Советской. В 17.20 пожар ликвидирован.

В 19.06 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Сикопохья. В 19.44 пожар ликвидирован.

В 22.48 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Пяльма, на ул. Новой, 30. В 23.00 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших на пожарах не было.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.