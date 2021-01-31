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За время пандемии 658 человек в Карелии госпитализированы с коронавирусом

Новости. Общество
11:45, 01 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 1февраля, в стационарах находятся 658 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 565 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии на 1 февраля свободно 27,1% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразился 231 человек. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36371 человек. Выздоровели – 31033. Умерли 230 пациентов.

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