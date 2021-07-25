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За время пандемии коронавирусом в России заразились более 6 млн человек

Новости. Общество
11:46, 26 Июля 2021
фото: © Pixabay

За минувшие сутки в России COVID-19 выявили у 23 239 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 23 239 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 137 (9,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 149 780 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 506 834.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 16 200 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 154 601. За прошедшие сутки скончались 727 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 162,9 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 430 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 июля остаются 1 267 008 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 706.

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Комментарии

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nae
2021-07-26 12:03:23
За полтора года менее 5% населения страны. Если бы не устраивали коронабесие, то эту простуду многие и не заметили бы. Правда при дикой оптимизации здравоохранения даже лёгкая эпидемия превращается в ужас вселенского масштаба. Страшно подумать, что было бы если бы настоящий мор начался от неизвестного возбудителя.
кир
2021-07-26 12:27:43
nae, поддерживаю. Всегда интересно твоё справедливое мнение. :)
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