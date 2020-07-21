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За время пандемии от коронавируса в России скончались более 12 тысяч человек

Новости. Общество
10:43, 22 Июля 2020
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid
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За последние сутки в России подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние 24 часа в России выявлено 5 862 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели 572 053 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 9 669 пациентов.

Летальных случаев за все время: 12 745. За последние сутки подтверждено 165 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 255 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 июля остаётся 267 171 человек.

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