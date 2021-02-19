За время пандемии у 3764 детей выявлен коронавирус

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 20 февраля, в Карелии зарегистрировано 39864 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3764 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 17 детей, 19 февраля число заразившихся несовершеннолетних составляло 14 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразился COVID-19 161. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39864 человека. Выздоровели – 35378. Умерли 284 пациента.