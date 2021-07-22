За время пандемии в Карелии 5399 детей заразились коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 30 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5399. За сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 20 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4922.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55827 человека, умерли 715 пациентов.