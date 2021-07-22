Реклама
В Петрозаводске участки для голосования будут защищены от коронавирусной инфекции
22.07.2021 16:25
В Карелии на каждом участке для голосования будет установлено видеонаблюдение
28.07.2021 14:08
Интернет-технологии облегчат жизнь кандидатов в депутаты парламента Карелии
28.07.2021 19:08

За сутки в Карелии три человека умерли от коронавируса и 165 заразились опасным вирусом

Новости. Общество
08:47, 30 Июля 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Новости партнеров

В ковид-центрах республики находятся 743 пациента с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 30 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, из них непривитых - 159. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 44 пациента, 6 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходятся лечение 743 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55827 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 718 человек.

За сутки выздоровели еще 169 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52184 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-30 09:43:41
Не от вируса, а от обострившихся хронических заболеваний они умерли, если быть точным.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2021, 10:10
На улице в Петрозаводске найден труп женщины
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
26.07.2021, 10:42
Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
26.07.2021, 11:19
В Петрозаводске водитель ночью жестоко избил девушку, попавшую ему под колеса (ВИДЕО)

Аналитика

28.07.2021 13:59
Политкухня
«Власть оказалась не готова к этой ситуации, это надо откровенно признать» 9
Парламентскую оппозицию Карелии обвинили в «паникерстве» и «пораженчестве» в общей борьбе с лесными пожарами.
Директор Баренц-групп: «Мы создаем новую среду обитания»
28.07.2021 13:11
«Если загорелось, тушили сразу» 5
27.07.2021 15:33
«Иногда они возвращаются» 3
26.07.2021 14:46
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 11
23.07.2021 13:30
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 5
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 9
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»