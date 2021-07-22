За сутки в Карелии три человека умерли от коронавируса и 165 заразились опасным вирусом

В ковид-центрах республики находятся 743 пациента с коронавирусом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 30 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, из них непривитых - 159. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 44 пациента, 6 тяжелых и один больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходятся лечение 743 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, не может самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55827 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 718 человек.

За сутки выздоровели еще 169 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52184 человека.