За время пандемии в России более 7 млн человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в стране выявлено 19 179 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 179 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 351 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 313 851 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 526 111.

За прошедшие сутки выздоровели 15 437 человек.

За сутки был зарегистрировано 812 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 199 808.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 187,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 295 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 сентября остаются 1 158 055 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент, умерли 837 человек.