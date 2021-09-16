За время пандемии в России более 7 млн человек заразились коронавирусом

За сутки в стране выявлено 19 905 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 469 017.

За прошедшие сутки выздоровели 16 619 человек.

За сутки был зарегистрирован 791 летальный исход. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 196 626.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 185,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 517 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 сентября остаются 1 127 468 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 158 инфицированных, зарегистрировано еще 3 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63541 человека, выздоровели 60352 пациента, умерли 823 человека.