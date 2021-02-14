За время пандемии в России инфицировано коронавирусом более 4 млн человек

За минувшие сутки в России выявлено 14 207 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4 086 090 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, за минувшие сутки коронавирусом заразились 14 207 человек.

Выздоровели 3 607 036 ранее заболевших, за сутки выписаны по выздоровлению 13 935 пациентов.

Летальных случаев от коронавируса за все время: 80 520, за прошедшие сутки умерло 394 ковидных больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 299 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 февраля остается 622 191 человек.