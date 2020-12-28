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За выходные автоинспекторы поймали 12 пьяных водителей в Петрозаводске

Новости. Общество
11:18, 29 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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В новом году 12 водителей-нарушителей станут пешеходами, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

За минувшие выходные дни в столице Карелии автоинспекторы отстранили от управления 12 нетрезвых водителей. Нарушителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В следующем году эти водители будут пешеходами.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее пьяный водитель в Питкяранте вылетел с трассы и врезался в столб.

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