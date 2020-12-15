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В Карелии пьяный водитель вылетел с трассы и врезался в столб

Новости. Происшествия
11:55, 16 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошло сегодня ночью в Питкяранте, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Минувшей ночью, около 1:20, пьяный водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, допустил съезд в кювет и врезался в опору электрических сетей. Автомобиль получил механические повреждения. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Водитель, 27-летний мужчина, привлечен за пьяное вождение. Также привлечен к ответственности владелец автомобиля за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Обоим нарушителям грозит штраф по 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-12-16 12:04:26
Пьяных водителей только расстреливать. Не навести вам порядка в стране полудиких племен. :)
Гость
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