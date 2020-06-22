Забившие до смерти собутыльника приятели заслуживают снисхождения – решили присяжные в суде Карелии

Двое жители Карелии получили наказание за то, что убили и ограбили человека, сообщили в городском суде Кондопоги.

Вынесен приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении двух ранее судимых жителей Кондопоги, которые в октябре 2018 года, находясь в квартире, в ходе возникшего конфликта с ранее знакомым им потерпевшим нанесли последнему множественные телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. Кроме того, один из подсудимых сорвал с пальца руки потерпевшего золотое кольцо, которым распорядился в дальнейшем по своему усмотрению.

Учитывая, что вердиктом коллегии присяжных заседателей каждый из подсудимых был признан заслуживающим снисхождения по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а также, принимая во внимание личности каждого из подсудимых, которые были ранее судимы за совершение тяжких, а также особо тяжкого преступлений, одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима, второму подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.