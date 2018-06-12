Заблудившийся в Карелии рыбак найден

Пропавший во время рыбалки житель Карелии Александр Медведев обнаружен живым.

Александр Медведев сумел сам выбраться на дорогу. Информацию об этом подтвердили в МЧС по Карелии.

Ранее полиция Пряжинского района объявила в розыск заблудившегося любителя рыбной ловли. Сообщалось, что молодой человек вместе со своей собакой пропал девятого июня.

Как заявляли в полиции, Медведев рыбачил с друзьями вблизи озера Угольное и затем исчез в неизвестном направлении.