Заблудившийся в Карелии рыбак найден

По теме
Загрузка...
Пропавший во время рыбалки житель Карелии Александр Медведев обнаружен живым.
Александр Медведев сумел сам выбраться на дорогу. Информацию об этом подтвердили в МЧС по Карелии.
Ранее полиция Пряжинского района объявила в розыск заблудившегося любителя рыбной ловли. Сообщалось, что молодой человек вместе со своей собакой пропал девятого июня.
Как заявляли в полиции, Медведев рыбачил с друзьями вблизи озера Угольное и затем исчез в неизвестном направлении.
По теме
Выбор читателей
09.06.2018, 12:17
05.06.2018, 19:40
05.06.2018, 14:41
08.06.2018, 11:28
11.06.2018, 09:43
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
09.06.2018 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии