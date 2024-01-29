Заболеваемость клещевым энцефалитом в Карелии на 15% превысила среднемноголетний показатель

Михаил Охлопков рассказал о статистике за 2023 год.

Как рассказал глава Минздрава Карелии, всего в лечебно-профилактические учреждения республики в 2023 году по поводу присасывания клещей обратился 2 331 человек, 555 из этого числа — дети (в 2022 году — 2 778 и 577 соответственно).

По словам Михаила Охлопкова, обращения были зарегистрированы на всех административных территориях республики, в том числе в Лоухском, Кемском, Калевальском, Муезерском районах, Костомукше, не являющимися эндемичными территориями по клещевым инфекциям.

В 2023 году в регионе зарегистрировали 27 случаев клещевого вирусного энцефалита (в 2022 году — 9 случаев), среди детей и подростков 3 случая (в 2022 году заболевшие не зарегистрированы).

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в прошлом году составила 4,5 на 100 тысяч населения (в 2022 году — 1,48 на 100 тысяч), что выше среднемноголетнего показателя на 15,8%.

Случаи клещевого вирусного энцефалита регистрировались в Кондопожском, Питкярантском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинский Пудожском районах и в Петрозаводске (в 2022 году — в Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском районах и Петрозаводске). Наиболее высокая заболеваемость оказалась в Питкярантском и Пудожском районах.



По данным медицинской статистики, вирус переносят 20% клещей. Прививка — единственный способ избежать заболевания.



«Подчеркну, что прививка против клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому в Карелии бесплатно пройти вакцинацию могут дети 3-17 лет. Сделать прививку можно в детских поликлиниках по месту жительства», — отметил Михаил Охлопков.