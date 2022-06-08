Заболеваемость коронавирусом в Карелии идет на спад

За минувшие сутки зарегистрировано 45 инфицированных коронавирусом, умерших и крайне тяжелых больных нет, сообщили в Минздраве Карелии.

На 16 июня в Карелии зарегистрировано 136638 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17982 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлены 45 инфицированных (9 – дети), из них непривитых – 31 (68,8%). Днем ранее заболевших за 24 часа было 52 человека.

В ковидных стационарах получают лечение 220 пациентов, в состоянии средней тяжести – 188 человек, в тяжёлом – 32 (из них непривитых - 32).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 134153 человека, за последние сутки – 48.

За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1513 человек.