Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад на фоне общего роста по России

Количество заболевших Covid-19 в Карелии за неделю снизилось на 4,1%, хотя в целом по России оно растет.

О ситуации в республике говорят денные регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю в Карелии было зарегистрировано 284 случая заболевания.

Между тем, в России отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов «омикрона».

Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, российские тесты умеют обнаруживать все новые геноварианты штамма.