Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад на фоне общего роста по России

Количество заболевших Covid-19 в Карелии за неделю снизилось на 4,1%, хотя в целом по России оно растет.
О ситуации в республике говорят денные регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю в Карелии было зарегистрировано 284 случая заболевания.
Между тем, в России отмечается рост числа заболевших с приходом новых вариантов «омикрона».
Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, российские тесты умеют обнаруживать все новые геноварианты штамма.
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