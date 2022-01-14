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Заболеваемость коронавирусом в России пошла в рост

Новости. Общество
12:25, 15 Января 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За сутки коронавирусом заразились 27 179 россиян, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 179 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 015 (14,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Накануне инцицированных за сутки было 23 820.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 774 304 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 835 884.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 584 человека.

По данным на 15 января, за сутки в России подтверждено 723 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 320 634 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 января остается 878 123 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 249 инфицированных, выздоровели 258, зарегистрировано 3 смерти от ковида.

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