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Число заболевших коронавиврусом в Карелии резко выросло за сутки

Новости. Общество
09:21, 15 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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За минувшие сутки выявлено сразу 249 новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 249 инфицированных, из них непривитых – 238 (95,6%). Сутками ранее этот показатель был – 201. Таким образом, на 15 января в республике зарегистрированы 92209 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11102 ребёнка. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 580 пациентов, в состоянии средней тяжести – 511 человек, в тяжёлом – 62 (из них непривитых - 61).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87922 человека, за последние сутки – 258.

За сутки зарегистрированы еще три смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1252 человек.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков на Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом принял решение не вводить QR-коды при входе в детские сады и школы республики.

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