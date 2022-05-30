Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 22,3%.

По данным Управления Роспотребнадзора Карелии, за неделю в республике зарегистрировано 2925 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель составлял 3583.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога на 21,1%. Сохраняется высокий уровень заболеваемости в возрастных группах 0-2 лет, 3-6 лет, 7-14.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1323 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 37,9%. Чаще болеют по-прежнему дети. Так, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность четырех групп в четырех детских садах Петрозаводска.

За минувшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов вирусы выявлены парагрипп, ринорвирусы, аденовирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 12 человек.