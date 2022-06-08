Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 26,2%.

По данным Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 1915 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был на 679 случаев больше. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 18,3%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 909 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 45,8%.

Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность одной группы в петрозаводском детском саду.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выявлены респираторные вирусы: бокавирус.

В больницы с диагнозом ОРВИ за семь дней попали 20 человек.

Ранее в пяти районах Карелии был превышен уровень заболеваемости ОРВИ.