Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 26,2%.
По данным Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 1915 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Неделей ранее этот показатель был на 679 случаев больше. Уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 18,3%.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 909 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 45,8%.
Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность одной группы в петрозаводском детском саду.
За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выявлены респираторные вирусы: бокавирус.
В больницы с диагнозом ОРВИ за семь дней попали 20 человек.
Ранее в пяти районах Карелии был превышен уровень заболеваемости ОРВИ.
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